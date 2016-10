Razones para viajar a Península Yucatán

1 meneos 14 clics

Desde que llegamos a vivir en 2007 a Cancún he tenido la suerte de viajar por la Península de Yucatán en numerosas ocasiones, enamorándome incondicionalmente de este pedazo de tierra que me tiene cautiva.Sin siquiera percibirlo, aquí volví a enamorarme del azul, de su inmensidad y de sus infinitos matices. Por esta y muchas otras razones me hechizó esta tierra, ¿serás tú el siguiente en rendirte a sus encantos?