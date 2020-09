Las razones por las que Nueva York lo ha hecho "mejor" que Madrid en la contención de la pandemia

Las cifras de España en esta 'segunda ola' epidémica todavía no llaman a la esperanza. Nuestro país es el quinto con mayor incidencia diaria tras seis meses de pandemia, tal y como demuestra el último informe de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, la situación está lejos de los datos que arrojaba marzo, donde aparte de no hacerse suficientes test, había una verdadera transmisión comunitaria descontrolada. Hemos llegado a septiembre y nuestras cifras comparadas con las de otras regiones con una importante incidencia no son buenas.