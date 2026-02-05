Una de las razones del lento avance de las fuerzas armadas rusas en la guerra de Ucrania

Un ser querido ha perdido un familiar directo después de pisar una mina antipersona en la guerra de Ucrania. Hace meses, un compañero de la unidad del batallón penitenciario grabó un vídeo muy corto donde aparecían este tipo de minas simulando ser hojas caídas. Mientras lo grababa, comentaba en idioma ruso lo siguiente:

"Casi nos joden con minas como esta, están tiradas a lo largo de los caminos, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta y diles a los demás que tengan más cuidado por aquí."

Sentí tentación de publicar el vídeo hace meses pero como él estaba combatiendo, pensé que le hacía un flaco favor a él y a sus compañeros de unidad. Ahora que me han comunicado que está muerto; decido compartir un fotograma de ese vídeo.