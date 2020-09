La razón de que Apple enterrase el iPod: "Fallamos durante toda una década"

El inventor del dispositivo que revolucionó la forma de escuchar música en los años 2000 explica por qué la compañía de la manzana decidió apostar todo al iPhone. Apunta que durante los 90 había concebido la idea de un dispositivo 100% digital para reproducir música sin depender del formato (un casette, un CD, etc.). Sin embargo, la empresa no consiguió atraer el capital necesario para desarrollarla y llegó 10 años tarde. "Teníamos una empresa pequeña tuvimos que hacer la misma presentación a 80 grupos inversores... y los 80 dijeron que no"