"Raya and the Last Dragon" lanza un último tráiler antes de llegar a Disney Plus (ENG)

Raya and the Last Dragon tiene lugar en un reino de fantasía inspirado en el sudeste asiático, dividido por cinco facciones separadas. La guerrera Raya (Kelly Marie Tran) viaja para encontrar el último dragón en la tierra. Interpretado por Awkwafina, el dragón azul y esponjoso se llama Sisu y, según ella misma admite, no es exactamente el mejor dragón. Pero los dos, junto con un equipo heterogéneo que incluye a un bebé criminal y un niño de la calle inteligente, deben salvar el reino.