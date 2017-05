Raúl, el ciego rapero que rima con música los miedos de los invidentes

“Un día más, salgo de casa; despliego mi bastón y me coloco yo mis gafas. Agudizo más todos mis sentidos: el gusto, el tacto, el olfato y el oído. La vista no porque la perdí, se me quedó allí, en el quirófano…”. Escuchar cantar a Raúl, ‘El ciego del Rapper’, es repasar el día a día de una persona invidente. El miedo a cruzar un semáforo, el vivir preso en su propia casa cuando se pierden las llaves, los golpes con todo aquello que el bastón no detecta… Un día, y otro, y otro. Siempre lo mismo.