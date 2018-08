Ratones verticales: los fundamentos y lo que dicen los ergónomos de unos periféricos

De sobra es sabido que hay actividades y profesiones que requieren pasar horas al teclado y al ratón, y con los años hemos visto múltiples diseños de estos periféricos orientados a que haya ergonomía y evitar lesiones y malas posturas. Un ejemplo de ello fueron los ratones verticales, aunque no todo son ventajas en estos dispositivos algo diferentes al resto. Aunque no son algo nuevo, quizás ahora estén algo más de actualidad ya que Logitech ha lanzado su primer ratón vertical, el MX Vertical. Por eso no está de más repasarlos.