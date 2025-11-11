edición general
Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»

La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias buscan en la zona de La Llaneza al hombre que salió de la cárcel en 2017 tras matar a su hermano de dos disparos Nada más poner un pie fuera de prisión y oler la libertad dijo alto y claro que su deseo era «volver al monte». Es precisamente ahí, en el hábitat donde se encuentra más cómodo, donde le buscan ahora, en la zona tinetense de La Llaneza, tras no saber nada de él desde hace días. Con perros, drones y helicóptero. La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias colab

Pertinax #5 Pertinax *
#2 ¿Qué aporta este nuevo envío tuyo sobre el tema? ¿Alguna novedad? ¿Vas a subir 20 veces lo mismo?

No son relacionadas, son duplicadas, y todas tuyas. No sé cómo me contengo.
#6 Astur_
#5 Pues aportará poco, más que: cada dia que pasa lleva 1 dia mas, y usan más medios, para buscar a alguien que supuestamente se piró por que quería
para mi aporta mas que las noticias de trump, que dia tras dia,suben 500 noticias
#7 Astur_
#5 pero si tu me lo pides y puedo, la descarto
#4 Kuruñes3.0
Pues si el señor es adulto y quiere irse al puto monte y ha pagado sus penas, pues para que lo persiguen, va a cabar esto como bandido ese de Ballarat....
#3 dclunedo
Ya está reinsertado..:troll:
