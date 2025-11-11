Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»

La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias buscan en la zona de La Llaneza al hombre que salió de la cárcel en 2017 tras matar a su hermano de dos disparos Nada más poner un pie fuera de prisión y oler la libertad dijo alto y claro que su deseo era «volver al monte». Es precisamente ahí, en el hábitat donde se encuentra más cómodo, donde le buscan ahora, en la zona tinetense de La Llaneza, tras no saber nada de él desde hace días. Con perros, drones y helicóptero. La Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias colab