Los rastreadores tardan hasta 7 días en citar a un posible contagio para una PCR

«Descontrol» entre quienes tienen encomendado controlar la expansión del virus. Rastreadores que no llaman y contactos con positivos que marcan infructuosamente el teléfono de Covid de la Junta. «Ya te llamaremos, responden, pero no llama nadie», se quejan varios usuarios consultados por este periódico, que critican la desatención del personal sanitario ante posibles contagios. A la joven M. le hicieron una prueba PCR siete días después de que su padre, con el que convive, diera positivo en la enfermedad. No resultó sencilla la hazaña.