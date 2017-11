Rapero Lil Peep ha muerto a los 21 años, después de haber despuntado este año como talento emergente tras la publicación del mini álbum ‘Come Over When You’re Sober, Pt. 1’, recibiendo el interés de The Fader, Noisey o Pitchfork, que lo puntuó con un notable. Un colega suyo había publicado en Twitter que Lil Peep estaba hospitalizado como consecuencia de una sobredosis, y conocida era su adicción a la cocaína,