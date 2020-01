El rapero británico J Hus acusa a los europeos de "imponer el LGTB" a los africanos

Un ola de críticas a seguido a la serie de tweets en los cuales J. Hus acusa a los europeos de "imponer" la agenda LGBT a los africanos, y de convertir la homosexualidad en un arma. El rapero tuiteó primero sobre la colonización europea en África: "PARAD DE IMPONERNOS LA LGTB. Vivid vuestras vidas, no me importa pero no me la impongáis especialmente si no queréis reconocer la lucha de los negros" En otro tuit "Intentan forzar a Gana para que incluya el LGBT en su educación cuando no es su cultura. No podéis negar que no tratan de imponérnoslo"