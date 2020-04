Rana Foroohar: "Las grandes tecnológicas serán las ganadoras de esta crisis, y es un problema"

La autora de 'Don't be evil' y columnista de 'Financial Times' explica las consecuencias del auge de las Big Tech. "Veremos cómo estás empresas van a penetrar mucho en sectores como la salud y las finanzas, y terminarán siendo más poderosas que antes de la crisis. Si no hay límites en los poderes adicionales y los datos que se les dan como resultado de la crisis, entraremos en una pendiente muy resbaladiza que terminará en un Estado de vigilancia estilo chino en los Estados Unidos e incluso en Europa".