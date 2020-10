Ramón Espinar:"Lo podría decir la Ministra de Igualdad de “El cuento de la criada” o “1984”. Pero no, es aquí"

Ramón Espinar: “La política no para por una baja de maternidad”. Tras echar a Teresa Rodríguez de un grupo parlamentario que presidía con una cacicada que ríete tú de Obiang. Lo podría decir la Ministra de Igualdad de “El cuento de la criada”, de “1984” o de “Years and years”. Pero no, es aquí.". Relacionada: Irene Montero justifica la expulsión de Teresa Rodríguez durante su baja maternal