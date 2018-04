Ramon Bagó, multimillonario gracias a Convergència

"Tiempo atrás, escuché de Sanuy unas consideraciones cáusticas acerca de Bagó. Explicaba cómo se gestó el fichaje de ese personaje en los términos siguientes. “Cuando yo llego a Turismo, nombro a todos los mandos entre gente de indiscutible profesionalidad. Pero un día me llaman para pedirme que al menos designe a alguien del partido. Y me recomiendan encendidamente a Ramon Bagó. No tengo más remedio que contratarlo. Luego observo que utiliza su posición para hacer toda clase de enjuagues obscenos con empresas de su propiedad”.