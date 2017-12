Rajoy, a por la sexta: "¿Por qué no presentarme si no he hecho nada tan malo?"

El presidente del Gobierno se encuentra en plena forma y su intención es "agotar" la legislatura y volver a presentarse a otra reelección. "Me encuentro muy bien, ¿no se me nota?". Mariano Rajoy quiso enterrar el eterno debate de su sucesión en las celebraciones del 39 aniversario de la Carta Magna y reconoció ante los periodistas que se encuentra "muy tranquilo. ¿Por qué no voy a volver a presentarme si no he hecho nada tan malo?", reflexionó sin tapujos.