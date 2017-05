Rajoy sale ileso tras explotar un plasma Samsung

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha salido ileso de la tremenda explosión de un plasma Samsung, desde el cual unos periodistas seguían su comparecencia. Rajoy no se ha percatado del incidente hasta media hora después, cuando ha visto un coche de bomberos en la sede del partido. “Al principio pensé que había sido un disco duro de los que formateamos continuamente”, ha declarado. “Pero cuando me dijeron que había sido el plasma en el que yo estaba dentro, minutos antes, me he dado cuento de lo cerca que he estado de la muerte”, añadió.