Rajoy lamenta que la CNN, el New York Times y la BBC adoctrinen a los catalanes

Al jefe del Ejecutivo no le ha gustado nada la “información sesgada y partidista de todos los medios internacionales respecto a la actuación policial en Cataluña”, por lo que ha instado a los ciudadanos españoles a recurrir a los medios nacionales para informarse, preferentemente Televisión Española. “Si algo sucede aquí, lo normal, como ustedes comprenderán, es que se lo cuente alguien de aquí, no uno de allí que no es de aquí, o que es de aquí pero está allí y no aquí”, ha declarado.