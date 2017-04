Rajoy guarda silencio sobre la corrupción y corre sobre la cinta en Brasil

No hay fin. Escándalo tras escándalo por corrupción en el PP. España asiste estupefacta a este bochorno en el que se mezclan políticos, empresarios y periodistas. ¿Y el presidente del Gobierno qué tiene que decir? Pues nada. Mariano Rajoy guarda silencio en Brasil, donde está de viaje oficial. Y no se le ha ocurrido otra cosa que colgar una foto en Twitter haciendo deporte, sobre la cinta. No es un broma.