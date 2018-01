Rajoy: "A fecha de hoy mi idea es intentar repetir como candidato" en las próximas elecciones

"Mi idea a fecha de hoy es intentar repetir como candidato", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero, en la que ha añadido, preguntado por posibles otros candidatos que "hay personas capacitadas" en su partido. Rajoy también ha afirmado que no piensa remodelar el Gobierno ni hacer cambios y ha recordado que está continuamente adaptándose. "No hay ningún Gobierno que haya hecho tantas reformas", ha comentado. Sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano ha asegurado que "no sabía nada".