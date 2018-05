Rajoy estudia cómo llevar el barco de Piolín a Madrid si el PSOE insiste en una moción de censura "ilegal"

“No habrá votación, no habrá urnas y no habrá nada porque esto de la moción de censura es un delirio de unos pocos y no tiene ni pies ni cabeza”, ha declarado Mariano Rajoy esta mañana en referencia a la moción de censura que el PSOE planea llevar a cabo mañana y que el mandatario pretende evitar “llevando el barco de Piolín a Madrid como se hizo en su momento en Barcelona”.