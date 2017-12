Rajoy debería haber previsto y neutralizado el baño de multitudes de Puigdemont

"Una de las causas de la actual crispación catalana es la falta de reflejos de Mariano Rajoy. Siempre actúa a posteriori, a toro pasado. No vería venir ni un elefante en paracaídas. Ya le advirtieron que si aplicaba el 155 justo después de la declaración de independencia, Puigdemont se largaría ipso facto al exilio a armar el escándalo internacional. No reaccionó. Ya le dijeron que actuando tan tarde y mal no tendría más remedio que meter independentistas en la cárcel, con lo que le restregarían por la cara que en España hay presos políticos.."