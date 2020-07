Rafael Vera: "Felipe González y todos los españoles conocían la guerra sucia contra ETA"

El ex secretario de Estado para la Seguridad (1986-1994) asegura que aquel entramado provenía de los gobiernos de UCD. Casi treinta años después de abandonar la secretaría de Estado para la Seguridad, Rafael Vera sigue en sus trece acerca de los GAL. “La gente me paraba por la calle y me daba la enhorabuena por la guerra sucia contra ETA. Yo les decía que no tenía nada que ver”, ha llegado a decir.