Rafael Hernando: "La irregularidad la ha cometido la URJC, no Cifuentes"

Hernando lo tiene claro: la única culpable en el 'caso máster' que ha salpicado a Cristina Cifuentes no es la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que fue quien le concedió a la dirigente 'popular' un título "en unas condiciones que no aplica al resto". Eso sí, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha evitado poner la mano en el fuego por Cifuentes, ya que al ser preguntado si confía en ella se ha limitado a responder: "Yo tengo que creer a la gente, no tengo por qué dudar de su palabra.