Rafael Hernando amenaza a Tezanos con una querella criminal tras el CIS

Esta macroencuesta ha sentado a cuerno quemado en el Partido Popular. Rafael Hernando no ha dudado en publicar un tuit sobre los datos ofrecidos por José Félix Tezanos. "Nuevo escándalo del CIS", comenzaba el ex diputado popular que ha calificado como "infame" el sondeo. "La degeneración, desfachatez y golfería de Tezanos no tiene precedentes ni parangón", continuaba antes de amenazar al sociólogo con acudir a los tribunales. "Urge una querella criminal contra esa gente por malversación de caudales públicos", finalizó.