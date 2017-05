Rafael Delgado, ejecutor de la Trama Eólica: de las jornadas interminables en el despacho a las fiestas en Miami

No había asunto de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León que no pasase por la mesa de Rafael Delgado Núñez. 'Rafa' como le llamaban entonces los que más confianza tenían con él, o el señor Delgado, para los funcionarios, "estaba en todo". El ascenso de Delgado fue el de un cohete, pero acabó estrellándose. La Fiscalía Anticorrupción lo sitúa en el centro de su querella por la Trama Eólica, que repartió 80 millones de euros entre ex cargos de la Junta y empresarios afines.