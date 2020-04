Radio Liberty (Pals, Girona)

Fue un día triste, lluvioso, incluso media hora antes de la hora prevista, las 16:00, cayó un gran aguacero, lágrimas que caían del cielo, el cielo lloraba por la ignorancia de la humanidad. Al cabo de un rato el cielo se calmó y, 4 minutos antes de lo previsto, se ejecutó la sentencia de los jueces para la incultura de las generaciones venideras. Yo no lo vi, fui por unos motivos concretos a las 15:00, pero a las 15:30 ya estaba fuera. No lo podía ver en directo, no lo quería ver en directo, fue un asesinato de la historia de Pals.