Radares: una historia a toda velocidad

En junio de 1964 la revista Blanco y Negro ya se hacía eco de un nuevo invento que supondría un paso de gigante en el control de la velocidad en carretera: el cinemómetro. “Este nuevo aparato registra el número de vehículos que pasan por determinado lugar de una carretera y al mismo tiempo señala la velocidad que llevan. Si alguno de los automóviles va a una velocidad superior a la permitida por el Código de Circulación, el cinemómetro transmite por radio al próximo puesto de la Policía de Tráfico las características del vehículo infractor”