R.U.R.: El origen teatral de la palabra robot… y del miedo a que nos quiten el trabajo [gal]

Hubo un tiempo en el que los robots no existían. Y no me refiero a las calles -en caso de que estéis leyendo esto desde el futuro-, sino en el imaginario colectivo. Hasta 1920 no se hablaba de robots, se hablaba de autómatas. Pero llegó el checo Karel Čapek y escribió su R.U.R. (Robots Universales Rossum) recogiendo una idea de su hermano Josef y llamando robot a estos seres.