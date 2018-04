Quitarle tres ceros a la moneda, una buena idea

De todas formas, no debemos temer a este cambio, ningún colombiano que trabaje de manera honesta no va a perder sus ahorros como por arte de magia, recuerden que esto es un cambio nominal, este cambio no significa que quitándole tres ceros a la moneda, usted automáticamente pierde dinero o la moneda pierda valor, no, sencillamente, sigue siendo el mismo dinero pero con menos ceros pero usted tendrá el mismo dinero producto de sus ahorros, usted no pierde digámoslo, un solo peso, entonces puede estar tranquilo, sus ahorros están seguros.