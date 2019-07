Quim Torra, inútil 2019

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, es inútil, no porque sea independentista, que no viene al caso, sino por su gestión. Cada año, en cuanto se acaba el periodo de pago de la declaración de la renta, es costumbre aquí señalar a un servidor público que vive a costa de nuestro dinero sin ofrecer nada a cambio. Por la cara. Por eso hay que señalarlo: “Ese inútil vive del dinero que pagamos en cada declaración de la renta”. Ni siquiera es ofensa: inútil, dicho de una persona que no es apta para el servicio público que desempeña.