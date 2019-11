Minaene F., de 36 años, no quería hablar de los problemas que tenía con su hijo de 17, pero a veces no podía más y contaba. Algunos amigos vieron sus golpes, otros presenciaron broncas, y a uno le llegó a revelar que no se sentía segura en casa con el niño.... Relacionada www.meneame.net/m/Sucesos/detenido-menor-como-presunto-autor-muerte-ma