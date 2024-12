'Quiero justicia': las víctimas de los ataques químicos en Siria hablan libremente por primera vez

Tawfiq Diam está emocionado porque es la primera vez que puede hablar libremente sobre lo que le sucedió a su familia en 2018, en Douma, en el suburbio de Ghouta Oriental de Damasco. "Si hubiera hablado antes, las fuerzas de Bashar al-Assad me habrían cortado la lengua, me habrían degollado. No se nos permitió hablar de ello", afirma. La esposa de Tawfiq y sus cuatro hijos, de entre ocho y doce años (Joudy, Mohammed, Ali y Qamar), murieron en un ataque químico el 7 de abril de 2018.