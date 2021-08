No quiere ser recordado como el profesor ciego, «quiero que se me valore y se me recuerde por mis capacidades en el aula», apunta. Reconoce, aun así, que el primer día de clase «choca» ver que tu profesor es ciego. Con el día a día, los alumnos se dan cuenta de que «las cosas son más fáciles de lo que parece» y el hecho de ser ciego pasa a ser «un detalle secundario».