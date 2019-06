Si le quieres... no le distraigas. ( Seguridad Vial )

Estos días / especialmente estos / se están viendo en distintos medios estos video_anuncios que vemos en la página. Y, aunque no es lo que me recomendaron en cuanto a la efectividad en los cursos de educación para la salud, están ahí y no parece que vayan a cambiar. Así que toma nota de un consejo que sí que es cierto.: SI LE QUIERES NO LE DISTRAIGAS. No le llames mientras conduce.