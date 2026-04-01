Si quieres igualdad de sexos en países pobres, aplica políticas que aceleren el crecimiento económico, no políticas de igualdad. Alice Evans

En los países de bajos ingresos sucede lo contrario. La productividad es bajísima y, por tanto, los ingresos son escasos. Mucha gente queda atrapada en explotaciones familiares o apenas obtiene un margen en pequeños negocios, casi nunca suficiente para ahorrar. Además, las cargas domésticas suelen ser pesadas y físicamente agotadoras, porque el Estado no proporciona infraestructuras básicas y la familia...Título y entradilla en español sacada de: derechomercantilespana.blogspot.com/2026/04/citas-alice-evans-torrebla
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En los países de altos ingresos, el empleo puede ser una fuente de gran satisfacción, de amistades y de independencia. Sentada cómodamente ante su escritorio, rodeada de fotos de sus seres queridos, suele dedicarse a tareas intelectualmente estimulantes,… » ver todo el comentario
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