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Si quieres igualdad de sexos en países pobres, aplica políticas que aceleren el crecimiento económico, no políticas de igualdad. Alice Evans

En los países de bajos ingresos sucede lo contrario. La productividad es bajísima y, por tanto, los ingresos son escasos. Mucha gente queda atrapada en explotaciones familiares o apenas obtiene un margen en pequeños negocios, casi nunca suficiente para ahorrar. Además, las cargas domésticas suelen ser pesadas y físicamente agotadoras, porque el Estado no proporciona infraestructuras básicas y la familia...Título y entradilla en español sacada de: derechomercantilespana.blogspot.com/2026/04/citas-alice-evans-torrebla.

| etiquetas: igualdad , sexo , género , pobre , rico , ahorrar , mina , resistir
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2 comentarios
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
Si quieres igualdad de sexos en países pobres, aplica políticas que aceleren el crecimiento económico, no políticas de igualdad. Alice Evans derechomercantilespana.blogspot.com/2026/04/citas-alice-evans-torrebla

En los países de altos ingresos, el empleo puede ser una fuente de gran satisfacción, de amistades y de independencia. Sentada cómodamente ante su escritorio, rodeada de fotos de sus seres queridos, suele dedicarse a tareas intelectualmente estimulantes,…   » ver todo el comentario
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aupaatu #2 aupaatu *
Entonces esto de la incompatibilidad de las políticas de igualdad y crecimiento economico, es solo para los pobres ya sean paises o personas quedando en el limbo de la vida sin penurias economicas las clases tocadas por la varita del nacimiento o la clase social y politica de tu entorno blanco y de derechas de toda la vida, supongo.
Ahora solo falta que vendas este planteamiento dentro del metro a las horas puntas
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menéame