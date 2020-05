He mirado un poco por encima la figura de los hermanos Reuben, que como ha informado la prensa pretenden construir 650 casas y un hotel cerca del pantano de San Juan. Supongo que no es una sorpresa que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó en los conocidos Papeles de Panamá que los hermanos Reuben tenían tres sociedades intermedias offshore in Panamá y Las Islas Vírgenes. Relacionada: www.meneame.net/story/mercado-inmobiliario-hermanos-reuben-compran-sue