Quiénes nos gobiernan realmente

¿Es compatible una democracia real con el capitalismo? La cuestión no es sencilla,porque a pesar de que la primera reacción es asentir,si uno analiza con detalle la realidad no tarda en constatar que la democracia está herida de muerte. El poder de los mercados ha superado al de las instituciones,al de la soberania popular. ¿Se vive mejor que en una dictadura convencional? Sí,pero que nadie obvie que el hecho de que a nadie le den ya el paseo no quiere decir que no se esté excluyendo,explotando y precarizando la vida. Hay datos que son innegabl