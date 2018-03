En una democracia no puede suceder que una opinión sea un delito,ni que el más mínimo gesto o palabra de protesta contra un policía acarree una multa desproporcionada y puesta con fines ejemplarizantes..cada ejemplo sería una interrogación que nos llevaría a preguntarnos cómo es posible que ese disparate legislativo siga en pie.Decía Rosa Luxemburgo que “quienes no se mueven,no notan sus cadenas”..ciudadanos que no van a dejarse engañar por los anagramas ni por los embaucadores,tanto por los suyos o por los otros,porque piden lo que les pertene