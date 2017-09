¿Quién tuvo un día esa loca idea de vender la escuela? (Versión en español traducida por Aurora Caballero)

"Una idea loca", una película made in Ashoka, debe verse como el escaparate publicitario del discurso y los proyectos de Ashoka. El discurso de Ashoka va acompañado de una gran pretensión de "cambiar el mundo" resolviendo los problemas de la guerra, la contaminación, las enfermedades, la pobreza... No nos equivoquemos, este discurso no es el de grandes idealistas, ingenuos o iluminados. Sirve a poderosos intereses. Ashoka es dinero, mucho dinero. Su objetivo: eliminar las fronteras entre lo privado y lo público: la educación debe liberalizarse.