Que en la última semana de campaña no se puedan publicar encuestas no significa que no se hagan y que en las redacciones no sepamos por dónde van. En esta campaña tan anómala la última semana es incluso más relevante de lo habitual Si se cumplen los pronósticos, si las encuestas no fallan, sin duda será la última ocasión en la que la derecha española se presente partida en tres. Si no gobiernan, uno de los tres partidos en poco tiempo morirá