Quién es Rubén Gisbert, el reportero que Iker Jiménez ha despedido por mancharse de barro antes de hacer un directo desde Valencia

Asegura que el motivo por el que manchó intencionadamente de barro es que esa intervención iba a ser grabada para emitirse después de entrar a un garaje en el que había barro "hasta las rodillas", y que lo hizo "para que no se note que no estamos en directo", ya que según dice la lluvia le había quitado de los pantalones el barro anterior. "Me equivoqué, lo siento, no esperaba que estuvieran tan encima mío grabándome, vigilándome y orquestando esto", ha dicho, asegurando que "esto no invalida lo que estoy haciendo aquí".