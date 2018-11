¿Quién responde de las deudas del IBI de la plaza de garaje?

Si compras una plaza de garaje y el vendedor tiene recibos impagados debes saber que eres responsable subsidiario y te reclamarán a ti esa deuda incluso podrán embargarte la plaza si no respondes... Lo mejor es que no haya deudas del IBI cuando vas a adquirir una plaza de parking. Exige al vendedor que tenga los últimos cuatro años pagados y si no es así descuenta esa cantidad del precio de la compra y encárgate tú mismo de liquidar las deudas del IBI de la plaza de garaje.