¿A quién representan los tertulianos de Podemos?

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] En los vídeos, Irene abronca a algún periodista y arrastra de la mano a la asistenta que le sujeta el bolso. Me la imagino diciendo "apresúrate, Belén". "No te pares, Maite". "Lidia, el vídeo siempre en vertical, por favor". Como decía Agustín de Foxá, no quieren acabar con los señoritos, sino sustituirlos. Son señoritos aspiracionales. De Ione Belarra ni siquiera puedo decir nada. Es un ser sin atributos. A mí me recuerda a un chihuahua: mitad odio, mitad temblor, como un interruptor con sólo dos posiciones..
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Imaginaos un país gobernado por peña que inyecta el dinero por abajo en vez de hacerlo por arriba, como se hace ahora...sería el fin del mundo para muchos vividores del cuento.
No se qué rozaran Feijoo o Abascal , me da miedo hasta pensarlo
Me pregunto si opinará lo mismo de los que si se van a casa no vuelven del otro lado y que antes agotaron como los de ciudadanos o el mismo Feijoo.
Si tuviera el mismo tono para hablar de la derecha corrupta que nos gobierna...