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¿A quién representan los tertulianos de Podemos?

¿A quién representan los tertulianos de Podemos?

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] En los vídeos, Irene abronca a algún periodista y arrastra de la mano a la asistenta que le sujeta el bolso. Me la imagino diciendo "apresúrate, Belén". "No te pares, Maite". "Lidia, el vídeo siempre en vertical, por favor". Como decía Agustín de Foxá, no quieren acabar con los señoritos, sino sustituirlos. Son señoritos aspiracionales. De Ione Belarra ni siquiera puedo decir nada. Es un ser sin atributos. A mí me recuerda a un chihuahua: mitad odio, mitad temblor, como un interruptor con sólo dos posiciones..

| etiquetas: elecciones , podemos , sumar , tertulianos
3 0 1 K 22 actualidad
8 comentarios
3 0 1 K 22 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Yolanda Díaz roza la discriminación positiva. Que en el pasado fuera considerada, seriamente, como futura presidenta del Gobierno dice todo lo que se necesita saber sobre la izquierda española. Este domingo se fue a los Óscar de Hollywood y nadie supo explicar por qué. Quizá algún día sepamos por qué Óliver Laxe necesitaba tan imperiosamente su apoyo. Podemos y Sumar ya no representan a nadie. Y, sin embargo, tienen la mayor presencia mediática de todos los partidos españoles. Incluido el PSOE...
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#5 muerola
Yolanda Díaz es desde hace mucho tiempo del PSOE de facto y ella entre otros se ha encargado de acabar con Podemos y con lo que ha "fundado " ella
1 K 22
#6 drstrangelove
No es a quién representan, sino a quién podrían representar; por eso salen tanto en los medios, para ridiculizarlos y que la gente siga votando ppsoe, con bocs como buffer para redirigir el voto "indignado".

Imaginaos un país gobernado por peña que inyecta el dinero por abajo en vez de hacerlo por arriba, como se hace ahora...sería el fin del mundo para muchos vividores del cuento.
1 K 21
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
Inda tiene más lectores que votantes la formación política que cobija a una vicepresidenta del gobierno y a varios ministros. si tus representados pasan de ti elección tras elección y sigues diciendo que "representas" a esto y lo otro, es que se te ha ido la olla y sólo te representas a ti misma y no piensas salir de esa cámara de eco
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#4 muerola
si Yolanda Díaz que no es de mi agrado "roza la discriminación postiva"
No se qué rozaran Feijoo o Abascal , me da miedo hasta pensarlo
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Bapho #8 Bapho
Vaya mierda de articulo lleno de insultos y mala baba.
Me pregunto si opinará lo mismo de los que si se van a casa no vuelven del otro lado y que antes agotaron como los de ciudadanos o el mismo Feijoo.
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#7 harverto
La prensa del régimen hablando de los urgentes problemas de España.
Si tuviera el mismo tono para hablar de la derecha corrupta que nos gobierna...
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#2 R2dC
A más gente que Inda.
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menéame