¿A quién representan los tertulianos de Podemos?

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] En los vídeos, Irene abronca a algún periodista y arrastra de la mano a la asistenta que le sujeta el bolso. Me la imagino diciendo "apresúrate, Belén". "No te pares, Maite". "Lidia, el vídeo siempre en vertical, por favor". Como decía Agustín de Foxá, no quieren acabar con los señoritos, sino sustituirlos. Son señoritos aspiracionales. De Ione Belarra ni siquiera puedo decir nada. Es un ser sin atributos. A mí me recuerda a un chihuahua: mitad odio, mitad temblor, como un interruptor con sólo dos posiciones..