Quién es quién en la órbita Epstein: la trama del pederasta más famoso del mundo

Víctimas, cómplices, abogados, financieros y políticos componen el rompecabezas de una red de abuso sexual que aún se sigue cobrando víctimas. Son las piezas de un escándalo que Washington no consigue cerrar. Donald Trump ha tratado de enterrar el caso Epstein en los últimos meses, pero en Washington sigue siendo un tema candente. Recientemente, el organismo de control interno del Departamento de Justicia inició una revisión sobre la gestión y entrega de archivos y documentos relacionados con el pederasta, en medio de la controversia persisten