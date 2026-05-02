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Quién es quién en la órbita Epstein: la trama del pederasta más famoso del mundo

Víctimas, cómplices, abogados, financieros y políticos componen el rompecabezas de una red de abuso sexual que aún se sigue cobrando víctimas. Son las piezas de un escándalo que Washington no consigue cerrar. Donald Trump ha tratado de enterrar el caso Epstein en los últimos meses, pero en Washington sigue siendo un tema candente. Recientemente, el organismo de control interno del Departamento de Justicia inició una revisión sobre la gestión y entrega de archivos y documentos relacionados con el pederasta, en medio de la controversia persisten

| etiquetas: caso , epstein , trama , pederasta , víctimas , cómplices , abogados
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3 comentarios
7 2 0 K 85 actualidad
ipanies #1 ipanies
A ver, que lo destacable no es solo que sean pederastas como muchos curas, el asunto es que se le ofrecían niñas a poderosos para grabar y fotografiar y luego poder chantajear a los asquerosos en favor de unos intereses muy concretos de un país genocida.
2 K 45
#2 Pitchford
Israel tiene cogidos por las pelotas a gran parte de los dirigentes del mundo. Así que no les queda más que apoyar a Israel, aunque la población esté en contra. Mejor perder unas elecciones que acabar en la cárcel y repudiado.
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#3 k3ym4n
No entiendo que no se estén juzgando metiendo en la cárcel a cuento de personas por este caso. No está pasando nada . Un afeitado francés para esos demonios .
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menéame