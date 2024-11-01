Quién es quién en el lobby sionista en España

Entre 2015 y 2016, la fundación de Sheldon Adelson donó dos millones de dólares a una organización sin ánimo de lucro (Friends of Israel Initiative). Creada el 8 de septiembre de 2010 en Miami, dos nombres resaltaban por encima del resto: José María Aznar y Rafael Bardají. El primero, por ser el impulsor de la iniciativa; el segundo, por presidir la organización –según La Marea, al menos hasta 2019. 16 días después se registró en España una fundación homónima constituida por Carlos Bustelo, Enrique Gonzalo Navarro, Pablo Casado y Rafael Badají.
| etiquetas: sionismo , israel , palestina , pp , vox , sheldon adelson