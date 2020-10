¿Quién paga la silla, el café o el papel higiénico? La eclosión del teletrabajo cambia las normas laborales en el mundo

La respuesta, según los holandeses: los jefes. ¿Y cuánto? Unos dos euros por día de trabajo, de media. Eso no solo cubre el café, el té y el papel higiénico usado en las horas de trabajo, sino también el gas, la electricidad y el agua extra, más los costes de depreciación del escritorio y la silla, cosas esenciales por las que el empleado no tendría que preocuparse en la oficina. “Hemos calculado literalmente hasta cuántas cucharitas hay en un hogar promedio, así que a partir de ahí no es tan difícil establecer los costes” [...]