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¿Quién odia hoy a Trump, aparte de todo el mundo? Ah, solo los votantes blancos e hispanos con bajos ingresos (ENG)

¿Quién odia hoy a Trump, aparte de todo el mundo? Ah, solo los votantes blancos e hispanos con bajos ingresos (ENG)

En ese contexto —¡y ante tantos otros titulares negativos sobre la actuación del régimen!—, un nuevo análisis de las encuestas realizado por el periodista G. Elliott Morris revela que la situación es especialmente sombría para Trump, y de la peor manera posible: resulta que ha perdido casi por completo todos los segmentos demográficos que le permitieron alzarse con una victoria por los pelos, sin mayoría, en las elecciones de 2024.

| etiquetas: odio , trump , todos , votantes , blancos , hispanos , bajos , ingresos
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9 comentarios
10 3 0 K 150 actualidad
Dragstat #4 Dragstat
¿Por qué le odian?, si justo ha aplicado las políticas por las que le votaron ¿Pensaban acaso que solo les iba a afectar al resto de pobres?
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#6 CuiProdestHocBellum
#4 Pensaban que solo iban a deportar a los "extranjeros malos", y que solo joderian a los progres, las mujeres feministas y los del colectivo LGTBI. Cuando se estaban llevando morenitos sudamericanos, no había mucho ruido. Pero se han pasado de frenada y han dejado a los granjeros sin trabajadores e incluso a los pijos sin sus nanis... Cuando empezaron a pegar tiros a ciudadanos americanos y a poner en cuestión la tenencia de armas, empezaron a pensar que no tenia gracia la cosa.…   » ver todo el comentario
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#8 Marcus78
#4 el fachapobre piensa que los demas son mas pobres que el
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#5 CuiProdestHocBellum
Trump hará todo lo que pueda para evitar celebrar más elecciones federales mientras viva. Tanto para las cámaras de representantes, como para la presidencia. Lo que está por ver es, si la palma pronto, a quién ponen en su lugar.

Vance es el perrito faldero de los que han aupado a Trump en la presidencia. Pero no lo veo siendo el centro de todo este circo. Es un cutre, sin el carisma de Trump de cara a su público objetivo. Buscaban a un sin sangre de vice, para que no le dijera jamás a Trump…   » ver todo el comentario
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rogerius #7 rogerius *
#3 #5 Pondrán a quien digan los sionistas. Los unos y los otros. 8-D
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#3 Suleiman
El problema que veo, es que en el lado demócrata no veo a nadie....
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kinz000 #1 kinz000
El fiestón mundial el día que esté ser palme va a ser recordado por siglos.
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hakcer_dislexico #2 hakcer_dislexico
Y por eso no van a haber mas elecciones
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#9 z1018
Alguien con dos dedos de frente podía pensar que un presidente que juró el cargo rodeado de los hombres más ricos, no sólo de EE.UU. sino del mundo entero, iba a desarrollar políticas para beneficiar a la gente de la calle antes que a ellos.
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menéame