¿Quién odia hoy a Trump, aparte de todo el mundo? Ah, solo los votantes blancos e hispanos con bajos ingresos (ENG)

En ese contexto —¡y ante tantos otros titulares negativos sobre la actuación del régimen!—, un nuevo análisis de las encuestas realizado por el periodista G. Elliott Morris revela que la situación es especialmente sombría para Trump, y de la peor manera posible: resulta que ha perdido casi por completo todos los segmentos demográficos que le permitieron alzarse con una victoria por los pelos, sin mayoría, en las elecciones de 2024.
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Vance es el perrito faldero de los que han aupado a Trump en la presidencia. Pero no lo veo siendo el centro de todo este circo. Es un cutre, sin el carisma de Trump de cara a su público objetivo. Buscaban a un sin sangre de vice, para que no le dijera jamás a Trump… » ver todo el comentario