A quién le molesta la amistad de la reina Letizia con el cineasta Rodrigo Cortés

La reina Letizia mantiene gran discreción sobre sus amistades, pero presume de pocas, como Sonsoles Ónega y el cineasta Rodrigo Cortés, a quien admira desde que se conocieron en 2015. Han coincidido en numerosos actos, como rodajes, estrenos y la Feria del Libro, donde ella ha recomendado sus obras. Su relación, marcada por gestos públicos de apoyo, ha alimentado rumores de una cercanía especial, avivados por la eliminación de una escena con su libro en un vídeo oficial de Casa Real.