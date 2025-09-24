¿Quién es más democrático: Putin o Von der Leyen?

(Democracia para dummies)

Putin: el demócrata XXL

Putin ha ganado más elecciones que el Madrid Copas de Europa, posiblemente todas igual de limpias. Siempre arrasa, siempre por mayoría, siempre sin sorpresas. ¿Casualidad? No: liderazgo… y ciertos conocimientos de isótopos radiactivos.

El tío es tan democrático que hasta cambió la Constitución para seguir siéndolo de por vida.

Von der Leyen: la demócrata invisible

En Europa la cosa funciona distinto. Los europeos no eligen directamente a su presidenta de la Comisión. ¿Quién la elige entonces? Buena pregunta. La respuesta suele implicar reuniones a puerta cerrada, cafés muy caros en Bruselas y la dimisión obligada de algún candidato molesto, como aquel irlandés que osó pensar que tenía opciones.

Resultado: Ursula, la candidata que no entusiasmaba a nadie, se convirtió en la jefa de todos. Pura magia democrática.

La diferencia es simple: en Rusia votas aunque no cuente, en Europa no votas y así evitas equivocarte.

Libertad de prensa: prohibido prohibir (menos cuando prohibimos)

Putin cierra medios críticos y controla televisiones.

Bruselas, en cambio, prohíbe todos los medios rusos porque, claro, los europeos no son lo bastante maduros como para escuchar otra versión.

Si Putin decide qué ven los rusos, Von der Leyen decide qué no pueden ver los europeos.

La censura siempre se viste de gala: allí con uniforme, aquí con traje Chanel.

El pueblo: testosterona vs. PDF

Putin se pasea sin camiseta, cazando osos y metiendo miedo con cara de póker.

Von der Leyen aparece leyendo discursos que suenan como instrucciones del router Movistar.

Los rusos saben quién manda: Vladímir, el Macho Alfa.

Los europeos saben… que en Bruselas mandan “instituciones” que suenan como Pokémon: Eurogrupo, Trílogo, Coreper.

Disidencia: palo o porra, tú eliges

En Rusia protestas y te comes cárcel.

En Europa protestas y te comes policía “por tu seguridad”. ONGs tachadas de terroristas, banderas palestinas arrancadas de balcones, conciertos cancelados por ser demasiado políticos.

En Moscú te silencian de un martillazo.

En Bruselas te silencian con sonrisas, normativas y un porrazo que encima has pagado con tus impuestos, con factura en diferido como los despidos.

Subyugación: a Trump sin rechistar

En Rusia mandan desde Moscú.

En Europa, desde Washington con acento alemán.

Trump pide más gasto militar → Europa afloja la cartera.

Trump amenaza con aranceles → Europa se pone de rodillas.

Trump llama “parásitos de la OTAN” a los europeos → Bruselas compite por ver quién lame la bota más rápido.

Y todo, sin preguntar a nadie.

Ni referéndum, ni debate, ni urnas.

Lo llaman “alianza transatlántica”, pero huele a obediencia colonial con banderita azul y estrellas doradas.

Democracia a la europea: “no somos Rusia”

Eso sí, cada vez que la UE mete la tijera, se justifica diciendo: “No somos Putin”. Y es cierto:

Putin se presenta a elecciones y gana.

Von der Leyen ni se presenta.

Putin se vende como zar.

Ursula como tecnócrata "independiente".

Putin manda por huevos.

Ursula manda porque no puedes elegir a nadie más.

Veredicto: democracia de escaparate

La democracia de Putin es un teatro donde siempre gana el mismo actor.

La de Von der Leyen es una tienda donde el escaparate está lleno de banderas azules con estrellas doradas, pero dentro solo mandan los dependientes que nunca elegiste.

La pregunta no es quién es más democrático. La pregunta real es:

¿Prefieres una dictadura a pecho descubierto o una con voto decorativo y mordaza incluida pagada con tus impuestos?