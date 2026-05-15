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¿Quién disparó la fotografía de la 'niña del Napalm'? Netflix se enfrenta a una demanda por difamación

¿Quién disparó la fotografía de la 'niña del Napalm'? Netflix se enfrenta a una demanda por difamación

El fotógrafo Nick Ut demanda a Netflix y su documental 'The Stringer' por atribuir la icónica imagen de la 'Niña del Napalm' a un periodista independiente, con audiencias previstas para 2027

| etiquetas: netflix , vietnam
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Robert Cappa.
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menéame